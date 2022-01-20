В Рязани открыли продажи квартир 15 очереди ЖК «Шереметьевский квартал»

В первые дни продаж цены на квартиры стартуют от 1,4 миллионов рублей.

В Рязани открыли продажи квартир 15 очереди ЖК «Шереметьевский квартал». Дома с квартирами от уютных студий до больших семейных расположены вблизи магазинов, торговых центров, поликлиники и фитнес-залов. Главное преимущество — во дворе открыта новая школа на 550 мест, а также начинается строительство детского сада.

Это уже 15 очередь в рамках строительства комплекса. В первые дни продаж цены на квартиры стартуют от 1,4 миллионов рублей.

Район застройки комплекса выгодно отличается от других районов Дашково-Песочни. Здесь нет промышленных предприятий, как, например, в южной части Дашково-Песочни. 15 очередь занимает особое место в комплексе — дом полностью удален от оживлённых автомобильных дорог, за счет чего значительно снижен шумовой фон.

О дополнительных преимуществах рассказываем в этом материале.