В Рязани мужчину задержали за кражу четырех чугунных крышек с канализационных люков

Его ранее судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В Рязани мужчину задержали за кражу четырех чугунных крышек с канализационных люков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщили о пропаже крышек на улице Гайдара.

Правоохранители опросили жителей домов и узнали описание автомобиля, на котором мог ехать злоумышленник. Полицейские определили владельца машины. Они узнали, что к краже причастен 34-летний рязанец. Его нашли и задержали.

Ранее мужчину судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Во время проверке выяснилось, что рязанец причастен к краже люка с колодца на улице Кальной. В тот раз ему помогал 27-летний мужчина. Его также нашли и задержали.

На рязанцев завели уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»).