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В Рязани могут появиться новые надземные переходы
Депутаты гордумы попросили мэрию рассмотреть возможность появления объектов.

Депутаты гордумы попросили мэрию рассмотреть возможность строительства надземных переходов в Рязани. Об этом стало известно на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию, прошедшем в четверг, 20 января.

Депутаты обратились в мэрию с протокольным поручением рассмотреть возможность строительства надземных переходов в местах с наибольшей интенсивностью дорожного движения. В частности, речь шла о перекрестках в районе ТРЦ «Круиз» и гипермаркета «Глобус». Члены комитета попросили представителей горадминистрации официальных разъяснений о перспективах строительства таких объектов вместе со сведениями о собственниках земельных участков, прилегающих к местам расположения будущих переходов.

Также депутат Петр Пыленок предложил мэрии сообщить о возможных местах размещения стоянок для автомобильного транспорта. Эта идея была поддержана участниками заседания.