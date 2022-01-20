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В Рязани девять улиц остались без холодной воды
Воду отключили в четверг, 20 января.

В Рязани девять улиц остались без холодной воды. Информацию об отключениях опубликовали на сайте мэрии.

Воду отключили в четверг, 20 января.

Так, до 12 часов воды не будет по следующих адресам:

  • улица Пугачева, дом № 15;
  • улица Рытикова, дом № 18/32;
  • улица Телевизионная, дом № 21;
  • улица Трудовая, дом № 24/38;
  • улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 31 корпус 1, 33;
  • улица Черновицкая, дома №№ 23 корпус 2, 25 корпус 2, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3;
  • улица Березовая, дом № 1 строение 2.

До 16:00 воды не будет:

  • улица Ситниковская, дома с 1 по 65 (нечетная сторона), дома с 2 по 80 (четная сторона).

Отключение связано с работами на водопроводе.