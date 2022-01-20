В России пластиковые банковские карты заменят на виртуальные

В онлайн-формат «уйдут» даже самые объемные виды кредитов, такие как ипотека.

В России пластиковые банковские карты почти полностью исчезнут через пару лет. Такое заявление в четверг, 20 января, в беседе с РИА Новости сделал профильный управляющий директор Райффайзенбанка Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022. А далее в течение пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — сказал он.

В онлайн-формат «уйдут» даже самые объемные виды кредитов, такие как ипотека.