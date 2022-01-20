В России планируют полностью запретить вейпы

Поправки внесут в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В России планируют полностью запретить вейпы. К такому решению пришли депутаты Госдумы, пишет Ura.ru .

Как отметил замруководителя ЛДПР Ярослав Нилов, фракция уже подготовила законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей. Поправки внесут в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно — и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее. Вносим в Госдуму законопроект ЛДПР, направленный на запрет продажи вейпов на всей территории России», — написал Нилов в своем telegram-канале.

Уточняется, что полный запрет на продажу электронных сигарет ввели в Индии, Сингапуре, Австралии, Норвегии и ряде других стран.