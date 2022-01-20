В РГРТУ провели ремонт входной группы при поддержке рязанского нефтезавода

Здание радиоуниверситета, в котором провели ремонт, начало работу в 1961 году и нуждалось в обновлении. Рязанский нефтезавод выделил средства, в результате чего мраморную лестницу в четыре этажа отбелили и отшлифовали, покрасили и отлакировали перила, заменили потолок, установили акустическую систему с выходом в актовый зал и в аудитории, встроили в стену электрический щит.

В Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина провели ремонт центрального входа и установили светодиодный видеоэкран. Все работы провели при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть»).

Здание радиоуниверситета, в котором провели ремонт, начало работу в 1961 году и нуждалось в обновлении. Рязанский нефтезавод выделил средства, в результате чего мраморную лестницу в четыре этажа отбелили и отшлифовали, покрасили и отлакировали перила, заменили потолок, установили акустическую систему с выходом в актовый зал и в аудитории, встроили в стену электрический щит.

Выполненные работы обеспечили комфортные и безопасные условия по посещению образовательного учреждения обучающимся, преподавателям и сотрудникам, а также выпуск актуальной и полезной информации для студентов и абитуриентов.

Рязанская НПК активно участвует в развитии вуза. Так, в 2011 году по инициативе рязанского нефтезавода, в вузе открылась базовая кафедра «Химическая технология», где готовят кадры для нефтехимической отрасли. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более специалистов, большинство из которых трудоустраиваются в РНПК. Предприятие активно участвует в подготовке студентов кафедры. Специалисты завода читают для студентов лекции и принимают производственную практику, помогают выбрать темы для диплома и консультируют выпускников по поводу написания выпускной работы, участвуют в работе государственной экзаменационной комиссии. Помимо этого, для преподавателей РГРТУ нефтезавод организует стажировки. На сегодняшний день на направлении обучаются более 250 студентов в очном, вечернем и заочном форматах обучения. По итогам занятий успешным студентам завод выплачивает корпоративные стипендии. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснащены современными приборами и оргтехникой.

Рязанская НПК активно участвует в развитии региона своей производственной деятельностью. В рамках реализации корпоративной программы благотворительности завод ежегодно осуществляет поддержку учебным заведениям региона. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Помощь РНПК также оказывает медицинским и культурным учреждениям региона, поселку Турлатово Рязанского района, а также Окскому природному биосферному заповеднику. Весной и осенью 2021 года благодаря РНПК в регионе высажено более 600 саженцев деревьев.