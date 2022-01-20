В Подмосковье загорелась электричка «Рязань-Москва»

На платформе Конобеево загорелось напольное покрытие в вагоне пригородной электрички.

Из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье эвакуировали больше 350 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пресс-служба западного регионального СУ на транспорте СК РФ сообщила, что возгорание произошло примерно в 20:50.

На платформе Конобеево загорелось напольное покрытие в вагоне пригородной электрички. Из поезда эвакуировали более 350 человек.

Возгорание удалось локализовать. Уточняется информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов.

Организована доследственная проверка.