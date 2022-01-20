В Подмосковье загорелась электричка «Рязань-Москва»
На платформе Конобеево загорелось напольное покрытие в вагоне пригородной электрички.
Из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье эвакуировали больше 350 человек. Об этом передает
На платформе Конобеево загорелось напольное покрытие в вагоне пригородной электрички. Из поезда эвакуировали более 350 человек.
Возгорание удалось локализовать. Уточняется информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов.
Организована доследственная проверка.