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В Подмосковье загорелась электричка «Рязань-Москва»
На платформе Конобеево загорелось напольное покрытие в вагоне пригородной электрички.

Из электропоезда на Московской железной дороге в Подмосковье эвакуировали больше 350 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пресс-служба западного регионального СУ на транспорте СК РФ сообщила, что возгорание произошло примерно в 20:50.

На платформе Конобеево загорелось напольное покрытие в вагоне пригородной электрички. Из поезда эвакуировали более 350 человек.

Возгорание удалось локализовать. Уточняется информация о причине пожара и задержке в движении пассажирских поездов.

Организована доследственная проверка.