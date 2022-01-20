В МВД передумали наказывать водителей за превышение средней скорости

Отметим, штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года

МВД не планирует выносить штрафы за превышение водителями средней скорости. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на ведомство.

В прошлом году ГИБДД перестала фиксировать нарушения, но в СМИ сообщили о возобновлении практики в будущем. В ведомстве пояснили, что сначала нужно устранить «правовые пробелы» в законодательстве.

Из ответа МВД следует, что главная проблема — установить место правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления.

Отметим, штрафы за превышение средней скорости отменили в сентябре 2021 года