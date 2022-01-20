В Москве с коронавирусом госпитализировали худрука театра «Современник»
61-летний Рыжаков переболел коронавирусом в декабре.
В Москве с коронавирусом госпитализировали худрука театра «Современник» Виктора Рыжакова. Об этом в четверг, 20 января,
61-летний Рыжаков переболел коронавирусом в декабре. Однако 17 января мужчина вновь почувствовал слабость и боль в горле, поднялась температура до 38,5. Тест на ковид казался положительным.
В настоящее время состояние Рыжакова оценивают как средней тяжести.
Фото с сайта «Театрал»