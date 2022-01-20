В Краснодаре задержали мужчину из ролика про «любимого зятя»

По версии следствия, в 2020 году 44-летний Щетинин убил хозяина частного дома в станице Ахтанизовской, выстрелив в него шесть раз, а после вынес из дома ювелирные украшения.

В Краснодаре задержали Алексея Щетинина, который стал героем вирусного ролика про «любимого зятя». Об этом сообщил SHOT .

По версии следствия, в 2020 году 44-летний Щетинин убил хозяина частного дома в станице Ахтанизовской, выстрелив в него шесть раз, а после вынес из дома ювелирные украшения.

В апреле 2021 года он выстрелил по полицейским, когда его остановили для проверки документов.

В отношении Щетинина возбудили дела по статьям «Убийство», «Разбой» и «Применение насилия в отношении представителя власти».