В Instagram появилась новая функция

На сегодняшний день ее тестирование проводят в США в аккаунтах нескольких авторов. Спустя некоторое время в тест-группу добавят аккаунты еще нескольких блогеров.

В Instagram появилась функция платной подписки. Об этом в четверг, 20 января, сообщил глава соцсети Адам Моссери. Его слова привели РИА Новости .

По словам Моссери, функция позволит авторам монетизировать свой контент. На сегодняшний день ее тестирование проводят в США в аккаунтах нескольких авторов. Спустя некоторое время в тест-группу добавят аккаунты еще нескольких блогеров.

Для участников платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с названиями профиля его подписчиков в Instagram.