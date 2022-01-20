В Горроще «ГАЗель» снесла деревья и цветы под снегом

По словам рязанки, сотрудники полиции приехали на место и оформили заявление.

На улице Полетаева во дворе дома 8/9 водитель на «ГАЗели» снес саженцы сосен и цветы. Об этом РЗН. инфо сообщила местная жительница.

«Водитель „ГАЗели“ решил, что у него свои правила. Он не захотел пропустить автомобили и сдать назад, а заехал на бордюр, где находится зеленая зона. Он погубил все зеленые насаждения — четыре сосны, два тамарикса, два куста пионов и газон. А потом со спокойной душой уехал», — возмутилась женщина.

Собеседница отметила, что летом прошлого года на этом месте разрыли теплотрассу, потом жильцы своими силами благоустроили участок и посадили растения. По словам рязанки, сотрудники полиции приехали на место и оформили заявление.