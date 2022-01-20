В ДТП в Рыбном пострадали два человека

Авария случилась на улице Вокзальной недалеко от пожарно-спасательной части.

Появились подробности ДТП в Рыбном. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Авария случилась в четверг, 20 января, примерно в 14:00 на улице Вокзальной недалеко от пожарно-спасательной части. Там столкнулись две легковушки — Renault Logan и Hyundai.

Очевидцы рассказали, что водитель первого автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в Hyundai. Пострадали водитель первой иномарки и пассажир второй. Их отправили в областную клиническую больницу Рязани.

Ранее в сети появилось видео последствий ДТП.