В четырех рязанских школах в 2022 году состоится капитальный ремонт

Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

В четырех рязанских школах в 2022 году пройдет капитальный ремонт. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр города Елена Сорокина.

Работы пройдут в школах №№ 22, 33, 47 и 62. Консолидированный бюджет составит более 200 миллионов рублей.

Елена Сорокина провела совещание с директорами школ, в которых пройдет ремонт. На встрече они определили основные задачи, а также синхронизировали дорожные карты. «Знаю каждого из директоров школ как людей с „пробивными“ способностями. Но этого мало — нужен мощный и непрерывный контроль на всех этапах ремонта», — отметила мэр.

Отмечается, что каждая школа выступит отдельным заказчиком. По окончанию конкурсной школы представители администрации и директора школ встретятся с подрядчиками.

Подготовка к ремонтам начнется с 16 мая. Она пройдет вечером или в выходные дни. Активный этап капремонта запланировали с 1 июня по 20 августа.

«Ремонт захватывает два важных периода — конец текущего учебного года и начало следующего. Учитывая сроки его проведения, наша задача — в полном объеме обеспечить реализацию основных образовательных программ. Также важна информационно-разъяснительная работа с родителями. К ней подключим классных руководителей и весь педагогический состав», — подчеркнула Елена Сорокина.