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Умер основатель и руководитель рязанской организации «Православные витязи» Виктор Тихонов
Ему было 68 лет.

Умер основатель и руководитель рязанской организации «Православные витязи» Виктор Тихонов. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

На протяжении 17 лет Тихонов занимался учебно-воспитательным процессом в Рязанском высшем военном Командном училище связи. С 2005 по 2011 годы он был членом Общественной палаты Рязанской области.

15 февраля 2000 года Тихонов основал организацию «Православные витязи». Он оставался ее руководителем и преподавателем до конца жизни.

В 2018 году его удостоили ордена преподобного Серафима Саровского III степени. В 2020 году митрополит Марк наградил Тихонова медалью Рязанской митрополии благоверного князя Романа Рязанского II степени.

Виктору Тихонову было 68 лет. Он умер из-за тяжелой болезни, вызванной коронавирусом.

«В лице Виктора Ивановича мы утратили человека, который долгие годы, десятилетия самоотверженно и с любовью трудился на ниве воспитания молодого поколения. Благодаря ему юные рязанцы не только получали важные знания и навыки, но и обретали самое главное — любовь к Богу, ближним, Отечеству», — отметил в некрологе митрополит Марк.