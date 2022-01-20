Сорокиной внесли представления за дорогу с выбоинами в центре Рязани
Проверка показала, что на участке дороги у дома № 46 по улице Павлова есть выбоины, просаживается покрытие, нет пешеходной дорожки, что не соответствовало требованиям ГОСТ.
Прокуратура Советского района провела проверку по обращениям граждан о состоянии дороги на улице Павлова. Об этом сообщил
Проверка показала, что на участке дороги у дома № 46 по улице Павлова есть выбоины, просаживается покрытие, нет пешеходной дорожки, что не соответствовало требованиям ГОСТ.Главе администрации Рязани внесли представление. По результатам работы по ремонту участка включили в план мероприятий на 2022 год.