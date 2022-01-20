Сорокиной внесли представления за дорогу с выбоинами в центре Рязани

Проверка показала, что на участке дороги у дома № 46 по улице Павлова есть выбоины, просаживается покрытие, нет пешеходной дорожки, что не соответствовало требованиям ГОСТ.