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Следствие попросило заочно арестовать обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году
В 2018 году дело возобновили из-за изменений в законодательстве и судебной практике. Теперь С. К. просит арестовать бывшего директора певца.

Следствие просит заочно арестовать обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году Валерия Шляфмана. Об этом в четверг, 20 января, сообщил РБК.

Музыканта убили в октябре 1991 года. Тогда Шляфман, будучи директором Талькова, вырвал револьвер из рук охранника певицы Азизы, с которой у них с Тальковым возник конфликт, и выстрелил. Пуля попала в музыканта, он скончался.

В 1992 году Шляфман покинул территорию России и переехал в Израиль. В 2018 году дело возобновили из-за изменений в законодательстве и судебной практике. Теперь С. К. просит арестовать бывшего директора певца.

«Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что на первоначальном этапе Шляфман активно препятствовал расследованию и склонял свидетелей к даче ложных показаний.

Фото с телеканала «Ностальгия»