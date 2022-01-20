Штамм «омикрон» назвали особо опасным для детей от двух до пяти лет

Заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.

Штамм «омикрон» назвали особо опасным для детей от двух до пяти лет. Такое заявление в четверг, 20 января, сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов заявил, что чаще всего в инфекционный процесс вовлекаются дети. Особенно заболевание новым штаммом опасно для детей от двух до пяти лет — оно протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.

Эпидемиолог подчеркнул, что из-за «омикрона» впервые появились явления бронхиолита, требующие госпитализации.