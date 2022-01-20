Штамм «омикрон» назвали особо опасным для детей от двух до пяти лет
Заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.
Штамм «омикрон» назвали особо опасным для детей от двух до пяти лет. Такое заявление в четверг, 20 января,
Горелов заявил, что чаще всего в инфекционный процесс вовлекаются дети. Особенно заболевание новым штаммом опасно для детей от двух до пяти лет — оно протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов.
Эпидемиолог подчеркнул, что из-за «омикрона» впервые появились явления бронхиолита, требующие госпитализации.