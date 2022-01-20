Рязанский музыкант стал гостем в программе «Рожденные в СССР»

Выпуск с его участием показали в прямом эфире 11 января.

Рязанского музыканта Антона Свиркина показали в программе «Рожденные в СССР». Выпуск с его участием показали в прямом эфире 11 января на телеканале «Ностальгия».

Ежедневное ток-шоу с ведущим Владимиром Глазуновым выходит с 2004 года, а ее гостями становились самые разные знаменитости — от политиков и спортсменов до музыкантов и звезд экрана и эстрады. На этот раз эфир был посвящен лидеру группы «Выход» Сергею «Силе» Селюнину.

Вместе с Антоном Свиркиным в передаче выступили известный виолончелист Петр Акимов, участник групп «Выход», «Наутилус Помпилиус», «Ковчег», а также легендарный рок-продюсер Олег Коврига. Антон Свиркин предложил зрителям ответить на вопрос «Каким вам запомнился Сергей Селюнин», а также поделился своими воспоминаниями, в том числе об участии «Выхода» в фестивале уличных музыкантов «Подбелка» в 2015 году и концерте в арт-клубе «Планетарий» в 2004-м в Рязани.