\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
-7°
Птн, 21
-6°
Сбт, 22
-6°
ЦБ USD 76.44 -0.43 21/01
ЦБ EUR 86.82 -0.31 21/01
Нал. USD 76.16 / 77.30 17:36
Нал. EUR 86.56 / 87.24 17:36
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
6 032
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
9 182
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
12 296
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
26 863
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых ночью пройдет уборка снега
Дирекция благоустройства попросила горожан не парковать машины на этих местах.

Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых в ночь на пятницу, 21 января, пройдет уборка снега. Он появился на сайте горадминистрации.

Так, снег подберут и вывезут на улицах Горького, Свободы, Семинарской, Кольцова, Грибоедова, Соборной, Кремлевский вал. Подрядчики будут работать на улицах Павлова (участок от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), Островского (участок от улицы Братиславской до улицы Черновицкой). Также продолжатся работы на улице Интернациональной.

Помимо этого, ночью планируют убирать снег на платных парковках на улицах Сенной, Кольцова, Свободы.

Всего в работах задействуют 39 единиц техники дирекции благоустройства города и 27 самосвалов подрядчиков.

Помимо этого, «ДБГ» попросила рязанцев не парковать автомобили на указанных улицах. Это связано с тем, чтобы машины не препятствовали работе спецтехники.

Дирекция благоустройства обращается к рязанцам с просьбой не парковать свои автомобили на этих улицах, чтобы они не препятствовали работе спецтехники.