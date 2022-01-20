Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых ночью пройдет уборка снега

Дирекция благоустройства попросила горожан не парковать машины на этих местах.

Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых в ночь на пятницу, 21 января, пройдет уборка снега. Он появился на сайте горадминистрации.

Так, снег подберут и вывезут на улицах Горького, Свободы, Семинарской, Кольцова, Грибоедова, Соборной, Кремлевский вал. Подрядчики будут работать на улицах Павлова (участок от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), Островского (участок от улицы Братиславской до улицы Черновицкой). Также продолжатся работы на улице Интернациональной.

Помимо этого, ночью планируют убирать снег на платных парковках на улицах Сенной, Кольцова, Свободы.

Всего в работах задействуют 39 единиц техники дирекции благоустройства города и 27 самосвалов подрядчиков.

Помимо этого, «ДБГ» попросила рязанцев не парковать автомобили на указанных улицах. Это связано с тем, чтобы машины не препятствовали работе спецтехники.

Дирекция благоустройства обращается к рязанцам с просьбой не парковать свои автомобили на этих улицах, чтобы они не препятствовали работе спецтехники.