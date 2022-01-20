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Рязанца осудят за уклонение от службы в армии
Он пояснял, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».

В Рязанской области осудят безработного жителя Пронского района за уклонение от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Молодой человек 2001 года рождения не имел законного обоснования для освобождения от военной службы. По повесткам рязанец не являлся.

Он пояснял, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время». В отношении молодого человека возбудили дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статья 328 УК РФ).