Рязанца осудят за уклонение от службы в армии

Он пояснял, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».

В Рязанской области осудят безработного жителя Пронского района за уклонение от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Молодой человек 2001 года рождения не имел законного обоснования для освобождения от военной службы. По повесткам рязанец не являлся.

Он пояснял, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время». В отношении молодого человека возбудили дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статья 328 УК РФ).