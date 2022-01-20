Рязанца осудят за уклонение от службы в армии
Он пояснял, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время».
В Рязанской области осудят безработного жителя Пронского района за уклонение от армии. Об этом сообщила
Молодой человек 2001 года рождения не имел законного обоснования для освобождения от военной службы. По повесткам рязанец не являлся.
Он пояснял, что уклонялся от службы в армии, «поскольку считает нецелесообразным тратить на это время». В отношении молодого человека возбудили дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статья 328 УК РФ).