Российские пенсионеры получат начисления с первого февраля

Определенные категории пенсионеров ждет прибавка с 1 февраля. Отмечается, что она составит 8,4%, тогда как в 2021 году значение составляло 4,9%.

В феврале 2022 года пенсионеры получат новые начисления. Об этом передает Life .

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что согласно поправкам, стоимость одного пенсионного коэффициента будет 107 рублей 36 копеек вместо 104 рублей 69 копеек. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет 6564 рубля 31 копейки. Законопроект планируют рассмотреть во втором и третьем чтении 20 января 2022 года. Предполагается, что он будет принят до конца января 2022 года. Пока неизвестно, в каком порядке и в какие сроки получат разницу пенсионеры.

«Вероятно, после того как закон вступит в силу, ПФР всем в феврале доначислит эту разницу, — отметила Оксана Красовская.

Определенные категории пенсионеров ждет прибавка с 1 февраля. Отмечается, что она составит 8,4%, тогда как в 2021 году значение составляло 4,9%.

Индексацию сделают тем, кто получает ЕДВ и набор социальных услуг, выплаты в связи с производственной травмой, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Также прибавка положена людям, которые подверглись радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, а также пострадавшим от радиационного воздействия во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кроме того, ПФР автоматически будет начислять с 1 января 2022 года соцвыплаты для пяти категорий граждан: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей. Новые выплаты фонд назначит за счет организации межведомственного взаимодействия. Тем, кто уже их получал, автоматически произведут выплаты на реквизиты, указанные ранее. Обращаться в ПФР в этом случае не потребуется.

Тем, кто еще не воспользовался выплатами, нужно с заявлением обращаться в клиентскую службу ПФР.