Российские пенсионеры получат начисления с первого февраля

В феврале 2022 года пенсионеры получат новые начисления. Об этом передает
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что согласно поправкам, стоимость одного пенсионного коэффициента будет 107 рублей 36 копеек вместо 104 рублей 69 копеек. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет 6564 рубля 31 копейки. Законопроект планируют рассмотреть во втором и третьем чтении 20 января 2022 года. Предполагается, что он будет принят до конца января 2022 года. Пока неизвестно, в каком порядке и в какие сроки получат разницу пенсионеры.
«Вероятно, после того как закон вступит в силу, ПФР всем в феврале доначислит эту разницу, — отметила Оксана Красовская.
Определенные категории пенсионеров ждет прибавка с 1 февраля. Отмечается, что она составит 8,4%, тогда как в 2021 году значение составляло 4,9%.
Индексацию сделают тем, кто получает ЕДВ и набор социальных услуг, выплаты в связи с производственной травмой, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Также прибавка положена людям, которые подверглись радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, а также пострадавшим от радиационного воздействия во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Кроме того, ПФР автоматически будет начислять с 1 января 2022 года соцвыплаты для пяти категорий граждан: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей. Новые выплаты фонд назначит за счет организации межведомственного взаимодействия. Тем, кто уже их получал, автоматически произведут выплаты на реквизиты, указанные ранее. Обращаться в ПФР в этом случае не потребуется.
Тем, кто еще не воспользовался выплатами, нужно с заявлением обращаться в клиентскую службу ПФР.