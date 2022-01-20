Под Рязанью в электричке подростка избили за прическу и шапку

В вагон вошли пьяные молодые люди. Они стали высказывать подростку недовольства относительно его внешности.

Под Рязанью в электричке два молодых человека избили подростка и похитили его обувь. Об этом пишет « МК в Рязани ».

Инцидент произошел 9 января в электричке, которая ехала из Рязани в Рыбное. В Дягилеве в вагон вошли пьяные молодые люди.

Они стали высказывать подростку недовольства относительно его внешности. По их мнению, несовершеннолетний выглядел недостаточно мужественно. Им не понравилась его прическа и яркая розовая шапка.

Старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Гуреева сообщила, что подозреваемые по очереди ударили несовершеннолетнего по лицу, а после похитили его обувь.

К преступлению оказались причастны молодые люди в возрасте 20 и 24 лет. Одного из нападавших заключили под стражу.

Расследование продолжается.