Под Рязанью в электричке подростка избили за прическу и шапку
В вагон вошли пьяные молодые люди. Они стали высказывать подростку недовольства относительно его внешности.
Под Рязанью в электричке два молодых человека избили подростка и похитили его обувь. Об этом пишет «
Инцидент произошел 9 января в электричке, которая ехала из Рязани в Рыбное. В Дягилеве в вагон вошли пьяные молодые люди.
Они стали высказывать подростку недовольства относительно его внешности. По их мнению, несовершеннолетний выглядел недостаточно мужественно. Им не понравилась его прическа и яркая розовая шапка.
Старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Гуреева сообщила, что подозреваемые по очереди ударили несовершеннолетнего по лицу, а после похитили его обувь.
К преступлению оказались причастны молодые люди в возрасте 20 и 24 лет. Одного из нападавших заключили под стражу.
Расследование продолжается.