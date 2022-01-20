Новым главой Клепиковского района стал Денис Ефанов

Ранее он исполнял обязанности замглавы районной администрации.

Новым главой администрации Клепиковского района стал Денис Ефанов. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

На голосование на заседании районной думы вставили кандидатуры Ефанова и Надежды Шабуровой. Они показали самый высокий рейтинг по итогам конкурса по замещению должности главы райадминистрации.

Депутаты единогласно проголосовали за Дениса Ефанова. Он поблагодарил присутствующих за решение.

Ранее он исполнял обязанности замглавы райадминистрации.

В заседании думы участвовали министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина и депутат облдумы Сергей Гришков.