Мэрия отчиталась об уборке снега с рязанских улиц

Снег вывезли с улиц Соборной, Кольцова, Сенной, Семинарской, Горького, Свободы, Полонского, улицы и площади Ленина, Первомайского проспекта.

В Рязани в ночь на 20 января с рязанских улиц вывезли снег. Об уборке сообщается на сайте горадминистрации.

Снег вывезли с улиц Соборной, Кольцова, Сенной, Семинарской, Горького, Свободы, Полонского, улицы и площади Ленина, Первомайского проспекта.

Подрядчики убирали улицы Павлова, Островского, Есенина, Интернациональную. Платные парковки также начали очищать от снега на улицах Кольцова, Сенной, Свободы. Работы продолжатся в ночь с 20 на 21 января.

Проезжую часть обработали противогололедными средствами на улицах Циолковского, Есенина, Грибоедова, проезде Яблочкова, Маяковского, площади Мичурина, Павлова, Кудрявцева, улице и площади Ленина, Соборной, Московском шоссе, Приокском путепроводе, проезде Шабулина, Интернациональная, Куйбышевском шоссе, Ряжском шоссе, Южном промузле, Черновицкой, Островского, Горького, Халтурина, Вокзальной, Чкалова, дороге на Торфмаш, Высоковольтной, Новой, Касимовском шоссе, Кальной, Полетаева, Гагарина, Стройкова, Кремлевский вал, Петрова, Солнечной, Каширина, Яхонтова, Полевой, Соколовской, Новоселковской, Зубковой, Тимуровцев, Советской армии, Тимакова, Новоселов, Шереметьевском проезеде, Колхозной, Спортивной, Голенчинском шоссе, Баженова, Славянском проспекте, Радищева, Право-Лыбедской, Полонского, Сенной, Свободы, Радиозаводской, Песоченской, Рязанской, Бирюзова, разворотном круге общественного транспорта на остановке «Телезавод», Княжье поле, поселке Семчино, Октябрьской, Промышленной, Станкозаводской, поселке Ворошиловка, Магистральной, Медицинской, Космонавтов. За сутки с улиц города вывезли более 4200 кубических метров снега.