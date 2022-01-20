Любовь Толкалина призналась о пережитом в детстве сексуальном насилии

Актриса опубликовала пост на странице в Instagram.

Уроженка Рязанской области, актриса Любовь Толкалина призналась в пережитом сексуальном насилии. Об этом она написала в Instagram .

О произошедшем она рассказала в посте о новом сериале, вышедшем на одной из онлайн-платформ.

«У меня был личный интерес через моего персонажа разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого-либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», — отметила актриса.

Напомним, Любовь Толкалина — уроженка Рязанской области. Ее родители живут в селе Савватьма Ермишинского района.