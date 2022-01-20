Экс-директору рязанского лагеря «Лучезарный» требуется помощь после серьезного ДТП

Ее друзья, коллеги и мама просят о помощи.

Экс-директор рязанского лагеря «Лучезарный» Анна Фролова находится в тяжелом состоянии после ДТП. Ее друзья, коллеги и мама просят о помощи.

10 декабря 33-летнюю Анну на Первомайском проспекте сбила машина. Рязанка получила серьезную черепно-мозговую травму.

«Анну перевезли в столичную больницу», — рассказала ее коллега. Сейчас девушке требуются средства на реабилитацию, иначе ее могут отправить домой, где она не сможет выжить без аппаратов и должного обслуживания.

«Ее хотя бы в стабильное состояние привели. Но очень сильная травма мозга. Она еле-еле открывает глаза и снова теряет сознание. Вот всем миром пытаемся помочь. У нее мужа нет, только мама, а та, естественно, уже в возрасте», — продолжила коллега Анны.

Помочь собрать необходимые для реабилитации средства могут все желающие. Для этого нужно перевести денежные средства по номеру карты СберБанка: 4276 1609 0216 4541 (Лариса Анатольевна Г). Карта принадлежит матери Фроловой.