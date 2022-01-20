Домашних питомцев внесут в закон о маркировке животных

Поправки в закон об обязательной маркировке и учете домашних животных Минсельхоз внесет в ближайшее время.

Домашних питомцев внесут в закон о маркировке животных. Об этом в четверг, 20 января, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишут « Известия ».

Поправки в закон об обязательной маркировке и учете домашних животных Минсельхоз внесет в ближайшее время.

По словам Бурматова, россияне положительно отнеслись к поправкам, так как в настоящее время, если питомец потерялся, его сложно найти. С маркировкой задача упростится. Также поправки позволят привлечь к ответственности людей, которые берут питомцев на короткий срок «поиграться», а потом выкидывают. Таких россиян будут привлекать к ответственности.

Учет планируют сделать бесплатным. Маркировку владелец животного выберет сам: бирку, клеймо или чип.