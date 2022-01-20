Чиновника из «ДБГ» подозревают в получении взятки за приемку улицы 2-я линия в Рязани

Ранее сообщалось, что по подозрению в преступлении задержали Юрия Новикова.

Заместителя гендиректора «ДБГ» Юрия Новикова подозревают в получении взятки за приемку улицы 2-я линия в Рязани. Об этом РЗН. инфо стало известно из собственных источников.

Контракт о ремонте дороги 5 июля заключило Управление благоустройства города Рязани с подмосковной фирмой (Лобня) ООО «Гранит 001». Подрядчик должен был 31 октября поменять асфальт на дороге и тротуаре, а также оборудовать парковку около манежа «Юность». Доделать работы в срок не удалось. 25 ноября заказчик требовал выплатить пени в размере 200 тысяч рублей из-за сорванных сроков.

Акт о приемке работ на сумму 10,2 млн рублей 22 декабря подписали начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, заместитель директора «ДБГ» Юрий Новиков, гендиректор ООО «Гранит 001» Атом Аветисян. После этого с подрядчика потребовали выплатить еще 45 тысяч рублей пени. Несмотря на принятые работы, 29 декабря, контракт разорвали по соглашению сторон.

Позже стало известно, что Юрия Новикова задержали по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей за приемку ремонта дороги.