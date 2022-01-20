Борис Ясинский проверил уборку территории в рязанском ЦПКиО

Итоги проверки опубликовали на сайте мэрии.

Исполняющий обязанности замглавы администрации Борис Ясинский проверил уборку территории в рязанском центральном парке культуры и отдыха. Итоги проверки в четверг, 20 января, опубликовали на сайте мэрии.

«19 и 20 января в усиленном режиме ведется уборка территории Центрального парка культуры и отдыха — дорожки грейдируются, вручную производится расчистка более 100 скамеек и урн», — говорится на сайте горадминистрации.

Несмотря на это, Ясинский дал ряд поручений дирекции благоустройства. Так, он поручил расчистить все входы в парк и прилегающие парковки, а также убрать снег с помощью спецтехники в районе «Зеленого театра».