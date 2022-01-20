Актер Олег Басилашвили заразился коронавирусом

По его словам, болезнь у него проходит бессимптомно.

Актер Олег Басилашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеканал RT .

«Я уже болел, привит. Вот обнаружили второй раз. Я бы вообще об этом не говорил, но одна съемочная команда хотела приехать фильм снять. Я им сказал, что ко мне нельзя», — пояснил народный артист СССР.

Басилашвили отметил, что болезнь у него проходит бессимптомно. Он и его близкие чувствуют себя хорошо.

Олег Басилашвили — народный артист СССР. Самые известные работы актера — роли в фильмах «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Служебный роман».