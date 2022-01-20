А что в кино? «Код 355», «Антитела» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходят триллеры «Код 355» и «Аллея кошмаров», комедийный фильм ужасов «Тихая ночь», мелодрама по биографии Селин Дион «Голос любви», фильм ужасов «Проклятый дом 5», боевик «Антитела», фэнтези «Камелот: Возвращение короля», а также мультфильм «Команда котиков».

Полное расписание всех кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».