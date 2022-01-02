В рязанском Лесопарке 5 января пройдет «Лыжня добра»

В среду, 5 января, в рязанском Лесопарке пройдет благотворительная акция «Лыжня добра». Участие в соревнованиях могут принять и дети, и взрослые, сообщается в соцсетях Лесопарка.

В среду, 5 января, в рязанском Лесопарке пройдет благотворительная акция «Лыжня добра». Участие в соревнованиях могут принять и дети, и взрослые, сообщается в соцсетях Лесопарка.

Детская дистанция составит 200 метров. Взрослым предлагают две дистанции: в 1 или 5 километров.

Участие платное, за любую стоимость от 100 рублей. Вырученные средства передадут в детский дом.

Начало регистрации участников — в 14:00.