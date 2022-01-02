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В Рязанской области за время пандемии от COVID-19 скончались более 2500 человек
В Рязанской области с начала пандемии жертвами коронавируса стали 2526 человек. За сутки скончались 12 рязанцев. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области с начала пандемии жертвами коронавируса стали 2526 человек. За сутки скончались 12 рязанцев. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В регионе зафиксировали 110 новых случаев заражения, выздоровели 129 человек. Всего заболели 61 742 человека, вылечились 57 508 пациентов.

В России за сутки выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом.