В Рязанской области 3 января ночью похолодает до -17 градусов
В Рязанской области в понедельник, 3 января, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью по области составит −17…−12 градусов, днем по области −12…−7 градусов.
В Рязанской области в понедельник, 3 января, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью по области составит −17…−12 градусов, днем по области −12…−7 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем снег, местами небольшой. Гололедица.
Ветер южной четверти, 6-11 м/с.