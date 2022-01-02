В России аннулируют бумажные паспорта после выдачи электронных

МВД предупредило россиян об аннулировании бумажных паспортов после выдачи цифрового. Об этом сообщается в Twitter МВД.

МВД предупредило россиян об аннулировании бумажных паспортов после выдачи цифрового. Об этом сообщается в Twitter МВД.

Сейчас идет работа над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснял, что на эту карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фото. В память чипа можно будет добавить также ИНН, СНИЛС или номер водительских прав. Юридический статус цифрового документа будет таким же, как у бумажного.

По словам Чернышенко, с начала 2023 года цифровые паспорта начнут выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане. Использовать их можно будет по всей России.

Как добавил вице-премьер, замена бумажного документа на цифровой будет происходить добровольно.