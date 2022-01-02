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В Центральную Россию придет снегопад и штормовой ветер
В Москве на следующей неделе морозы окрепнут, а в ее середине придет штормовое ненастье со снегопадом, сильным ветром и низким давлением. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве на следующей неделе морозы окрепнут, а в ее середине придет штормовое ненастье со снегопадом, сильным ветром и низким давлением. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь в Центральной России стартовал с довольно теплых позиций, однако уже в воскресенье температура вернулась в климатическое русло, а во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на 2-3 градуса ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус 5-10. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега», — рассказал Тишковец.

По его словам, среда ознаменуется штормовым ненастьем. Москву атакует активный атлантический циклон с запада, который принесет с собой обильные и влажные снегопады — до 25% месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15-20 метров в секунду, а видимость уменьшится до 1 км и менее, на проводах и ветвях деревьев — налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 см. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию, отметил синоптик.

По его словам, дневная температура повысится до −2… +3 градуса. В четверг подморозит, образуется гололедица, а в пятницу, 7 января, в дневные часы, в тылу циклона, в сопровождении скоротечных зарядов снега, ударят умеренные крещенские морозы — до минус 7-12. В субботу под утро ожидается до минус 14-19, после полудня не выше минус 8-13, в воскресенье на несколько градусов холод смягчится.

В целом январь в Москве ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. Высота снежного покрова достигнет 35-40 см, что больше нормы и соответствует нормативу февраля.