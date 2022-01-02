Ученые с помощью исследования оценили опасность омикрон-штамма

Исследования ученых Ливерпульского университета дают возможность предполагать, что штамм омикрон более заразен, но его клинические последствия менее опасны.

Исследования ученых Ливерпульского университета дают возможность предполагать, что штамм омикрон более заразен, но его клинические последствия менее опасны. Это следует из препринта исследования, опубликованного на платформе BioRxiv .

По словам специалистов, сейчас главный вопрос, на который предстоит ответить, — тяжесть протекания болезни, которую вызывает штамм, по сравнению с другими вариантами.

Биологи университета заразили подопытных мышей вариантами Pango B, омикрон и дельта. Исследование показало, что у мышей, инфицированных омикрон-штаммом, клинические последствия были легче, чем у тех, которых заразили вариантами Pango B и дельта. Также первые животные восстановились быстрее, а содержание вируса, как в верхних, так и в нижних отделах респираторной системы, у мышей, зараженных омикроном, было меньше.

По предположениям ученых, антигенная разновидность омикрона от предыдущих вариантов COVID-19 означает необходимость изменения в существующих вакцинах, чтобы смягчить негативное влияние от высокой трансмиссивности варианта.

«Тем не менее, возможно, эта мера будет слишком запоздалой, чтобы сдержать распространение омикрона», — говорится в статье.