Тяжело пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М6 доставят в Рязань санавиацией

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, пострадавших в ДТП, которые находятся в тяжелом состоянии, вертолетом санавиации доставят в Рязань.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, пострадавших в ДТП, которые находятся в тяжелом состоянии, вертолетом санавиации доставят в Рязань. Прилуцкий на месте координирует оказание медицинской помощи, по его словам, двое пострадавших детей находятся в удовлетворительном состоянии и пока останутся под наблюдением медиков.

Опергруппа регионального правительства сообщает, что в настоящее время число госпитализированных после ДТП в Скопинском районе составляет 12 человек. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации Скопинского ММЦ.

«Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолетом санавиации доставим их в Рязань», — сказал Андрей Прилуцкий.