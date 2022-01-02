Сорокина провела первый в году объезд территорий Рязани

Глава Рязани Елена Сорокина в воскресенье, 2 января, провела первый в 2022 году объезд городских территорий. Основное внимание уделили осмотру дорог, дворов и контейнерных площадок.

Глава Рязани Елена Сорокина в воскресенье, 2 января, провела первый в 2022 году объезд городских территорий. Основное внимание уделили осмотру дорог, дворов и контейнерных площадок.

«На улице Типанова, 22 во дворе колея, наледь, снег не убран. Если бы управляющая компания „Зеленая роща“ сразу очистила двор от снега, ситуация была бы гораздо лучше. Поручила привести территорию в порядок, двор расчистить с помощью техники», — написала Сорокина на странице «ВКонтакте».

На улице Шевченко новая дорога требует уборки. Сорокина подчеркнула, что осложняют ситуацию автомобили, припаркованные вдоль дороги и мешающие работе спецтехники. Двор у дома 3 не чищен, управляющая компания здесь та же, что и на первой точке — «Зеленая роща». Организации сделали замечание — жители жалуются, что с начала зимы никто и не думал убирать во дворах, а площадка для сбора мусора на Шевченко, 3 в ужасном состоянии. Мэр поручила взять эти адреса на контроль.

«Посмотрели качество уборки проезжей части на улице Татарской. Накануне жительница пожаловалась на нерациональное использование спецтехники. Убедились, что уборочные машины работают по графику, но расчистке дороги опять же мешают припаркованные вдоль обочины автомобили. Директору ДБГ поручила контролировать этот вопрос. Центральная дорога по улице Березовой хорошо прочищена, дворовый проезд к дому 1 Г и контейнерная площадка в хорошем состоянии. Пообщались с жителями — они подтвердили, что территорию убирают регулярно. УК „Уютресурс“ справляются — молодцы!» — написала мэр.

На улице Гоголя на крышах домов 1 и 3 образовались сосульки. Сорокина поручила МКУ «УДТ» и управлению энергетики и ЖКХ территорию незамедлительно огородить, сосульки убрать. 4 Линия плохо прочищена, необходимо повторное грейдирование, добавила глава города. Она поручила направить сюда технику и по итогам работы отчитаться лично с представлением фотоотчета.

«На улице Весенней, 28 мы уже были в декабре в рамках объезда территорий Железнодорожного района. Тогда двор и подъезд к контейнерной площадке были плохо почищены. Проверила исполнение поручения — исправить ситуацию — сейчас здесь все убрано, замечаний нет. Проехали на улицу Вокзальную к остановке Рязань-1 — по этому участку были обращения от жителей по вывозу огромных куч снега напротив вокзала. По информации руководителя дирекции благоустройства вывоз запланирован в ночь с 4 на 5 января. Также поручила МБУ „ДБГ“ убрать снег с парковки напротив магазина „Магнит“. Здесь большой поток людей, идущих с вокзала, и территорию нужно содержать в порядке — это то, что видят горожане и наши гости в первые минуты своего прибытия в Рязань», — написала Елена Сорокина.