Смертельное ДТП с автобусом в Скопинском районе. Фоторепортаж

Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово.

Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Травмы различной степени тяжести получил 21 человек. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово. Автобус следовал из Москвы в Астрахань.

По предварительной информации, автобус «Неоплан» совершил наезд на опору железнодорожного моста. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, пострадавших в ДТП, которые находятся в тяжелом состоянии, вертолетом санавиации доставят в Рязань.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Прокуратура области взяла на контроль расследование.

На месте ДТП находится врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Скопинском районе, разместить людей и обеспечить горячим питанием.

Стало известно, что до смертельного ДТП под Рязанью автобус попал в еще одну аварию.