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Резервный автобус забрал в Астрахань пассажиров, попавших в ДТП под Рязанью
Резервный транспорт доставит в Астрахань пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Резервный транспорт доставит в Астрахань пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

«Тех, кто не обратился за медицинской помощью, отправили в Астрахань на другом автобусе. Он сейчас в пути. Перевозчик предоставил дополнительный автобус», — сообщили в пресс-службе.

За телами погибших также выехали из Астрахани.

По данным пресс-службы правительства Рязанской области, резервный автобус прибыл из Тамбова. Всего в пункте временного размещения находились 22 человека, двое из них почти сразу уехали самостоятельно. Одна женщина остается здесь, так как у нее погиб муж, ей предоставлена гостиница. Таким образом, в Астрахань отправили 19 человек.