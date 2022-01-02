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После смертельного ДТП в Скопинском районе возбуждено еще одно уголовное дело
Скопинским МСО СУСК России по Рязанской области по факту смертельного ДТП в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Скопинским МСО СУСК России по Рязанской области по факту смертельного ДТП в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 2 января 2022 года в районе села Вослебово водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту Москва — Астрахань, столкнулся с опорной конструкцией моста. По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек, 16 человек получили травмы различной степени тяжести, количество пострадавших будет уточняться.

На место незамедлительно выехала следственная группа следственного управления С. К. России по Рязанской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев.

В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее уголовное дело возбудила полиция.