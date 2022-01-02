Любимов поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Скопинском районе, разместить людей и обеспечить горячим питанием.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Скопинском районе, разместить людей и обеспечить горячим питанием. Об этом губернатор в воскресенье, 2 января, написал на своей странице «ВКонтакте».

Любимов выразил искренние соболезнования семьям погибших.

По словам губернатора, на место аварии незамедлительно выехали первый зампред правительства Анна Рослякова, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Воробьев.

Напомним, после ДТП с пятью погибшими было возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадал 21 человек.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.