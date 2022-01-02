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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 января
Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о том, куда можно пойти 3 и 4 января.

Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о том, куда можно пойти 3 и 4 января.

В рязанском музыкальном театре 3 и 4 января состоится спектакль «Интрига» по мотивам пьесы Э. Скриба «Стакан воды». В МКЦ 3 и 4 января детский музыкальный театр «Созвездие Добра» представит сказку «Как вернуть сюрприз Снегурочки». С 3 января в Рязани на Лыбедском бульваре стартует Фестиваль ледовых скульптур. В концертном зале рязанской филармонии 3 и 4 января состоится ставший уже традиционным выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра «Новогодний коктейль».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».