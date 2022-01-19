Воронежского срочника, который убил трех человек, признали невменяемым

Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.

Воронежского срочника, который убил трех человек, признали невменяемым. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

Осенью 2020 года Антон Макаров убил троих сослуживцев. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.

«Макаров страдает психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в релизе пресс-службы Воронежского гарнизонного военного суда.

В ноябре 2020 года на военном аэродроме «Балтимор» мужчина напал с топором на сослуживца, отобрал оружие и выстрелил в него, а затем открыл огонь по другим, находившимся в части.