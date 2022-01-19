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Видео: в Коврове водитель выпрыгнул из машины, когда на нее обрушилась теплотрасса
Самосвал, вывозивший с территории фабрики дверей снег, забыл опустить кузов и задел трубы теплотрассы, проходившие вверху дороги. Они упали на припаркованные рядом легковушки.

В Коврове водитель выпрыгнул из машины, когда на нее обрушилась теплотрасса. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

Кадры появились в среду, 19 января.

Сообщается, что авария произошла на улице Муромской. Самосвал, вывозивший с территории фабрики дверей снег, забыл опустить кузов. Машина задела трубы теплотрассы, проходившие вверху дороги и они упали на припаркованные рядом легковушки. Всего пострадали три машины.

На видео уличных камер наблюдения попал момент, когда водитель «ВАЗ-2114» выскакивает из машины за секунду до обрушения на нее труб.

Отмечается, что владельцы пострадавших машин намерены писать заявления о возмещении ущерба.