В Рязанском медуниверситете запатентовали зубной протез, ускоряющий заживление ран после удаления зубов

В Рязанском государственном университете имени Павлова разработали зубной протез, который значительно ускоряет заживление ран после удаления зубов. Об этом в среду, 19 января,
«Как правило, при проведении множественного удаления зубов для установки съемного протеза необходимо выждать два-три месяца, время требуется для заживления раны и формирования костной ткани. При этом многие люди не хотят или не могут ждать так долго из-за профессиональной деятельности и дискомфорта, вызываемого отсутствием зубов. Запатентованный нами протез устанавливается сразу после удаления и позволяет ускорить заживление раны до одного месяца, после чего можно использовать постоянный протез», — сказал собеседник агентства.
Новое изобретение представляет собой комбинированный съемный протез, где во внутренней стороне есть полости для заполнения кератопластическим средством для заживления десен и вложена специальная полимерная сетка, которая препятствует травматизации открытой раны. Слепок будущего протеза снимается еще до проведения операции по удалению зубов.
В первую очередь, время заживления сокращается из-за того, что протез препятствует попаданию пищи на раздражительную слизистую оболочку. По словам Калиновского, сетка разгружает зону жевательной нагрузки и давление приходится на непострадавшие зоны.
Методику успешно протестировали на десяти пациентах. В настоящее время прорабатывается возможность ее использования как в рязанских медучреждениях, так и за пределами региона.