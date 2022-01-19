В Рязанском медуниверситете запатентовали зубной протез, ускоряющий заживление ран после удаления зубов

Новое изобретение представляет собой комбинированный съемный протез, где во внутренней стороне есть полости для заполнения кератопластическим средством для заживления десен и вложена специальная полимерная сетка, которая препятствует травматизации открытой раны. Слепок будущего протеза снимается еще до проведения операции по удалению зубов.

В Рязанском государственном университете имени Павлова разработали зубной протез, который значительно ускоряет заживление ран после удаления зубов. Об этом в среду, 19 января, агентству ТАСС сообщил разработчик протезов, ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии вуза Сергей Калиновский.

«Как правило, при проведении множественного удаления зубов для установки съемного протеза необходимо выждать два-три месяца, время требуется для заживления раны и формирования костной ткани. При этом многие люди не хотят или не могут ждать так долго из-за профессиональной деятельности и дискомфорта, вызываемого отсутствием зубов. Запатентованный нами протез устанавливается сразу после удаления и позволяет ускорить заживление раны до одного месяца, после чего можно использовать постоянный протез», — сказал собеседник агентства.

Новое изобретение представляет собой комбинированный съемный протез, где во внутренней стороне есть полости для заполнения кератопластическим средством для заживления десен и вложена специальная полимерная сетка, которая препятствует травматизации открытой раны. Слепок будущего протеза снимается еще до проведения операции по удалению зубов.

В первую очередь, время заживления сокращается из-за того, что протез препятствует попаданию пищи на раздражительную слизистую оболочку. По словам Калиновского, сетка разгружает зону жевательной нагрузки и давление приходится на непострадавшие зоны.

Методику успешно протестировали на десяти пациентах. В настоящее время прорабатывается возможность ее использования как в рязанских медучреждениях, так и за пределами региона.