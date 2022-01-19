В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились еще 135 человек

Умерли за сутки 15 человек.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились еще 135 человек. Об этом в среду, 19 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 63 287 заболевших. Выздоровели за сутки 16 человек, всего — 58 240. Умерли за сутки 15 человек, всего — 2 743.

В России за сутки заразились ковидом 33 899 человек, всего — 10 899 411. Выздоровели за сутки 22 920 человек, всего — 9 925 855. Умерли за сутки 698 человек, всего — 323 376.